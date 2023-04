Una costosa jugada podría sin dejar con el título de la Bundesliga al Borussia Dortmund.

Resulta que el elenco que marcha líder en Alemania -con 61 puntos- apenas igualó 1-1 con el Bochum, resultado que los dejó a solo dos puntos del Bayern Munich, que sigue peleando por el trofeo.

Ese empate del Dortmund pudo haber sido una victoria si el juez hubiese cobrado un claro penal durante el cotejo, el cual fue ignorado, a pesar de la utilización del VAR.

“Es penal. La pregunta es: ¿por qué no lo concede y por qué no interviene el asistente de vídeo?”, dijo el ex juez Alex Feuerherdt a Sky Sports.

En esa línea, agregó que “hay que decir claramente que la forma en que Soares entra en el duelo es completamente impetuosa. Eso es juego sucio, aunque Adeyemi buscase el contacto sacando la pierna. Soares no toca el balón y sólo golpea a Adeyemi. Eso no es intentar hacerse con el balón con una entrada controlada”.

Quien también salió al paso, fue el entrenador del elenco aurinegro, Edin Terzic, asegurando que se trató de un claro penal no cobrado.

“Me disculpo por mi tono y mis emociones. Pero lo dije la semana pasada: es una oportunidad única en la vida para nosotros, tal vez una oportunidad única en la vida para mí de acercarme tanto al trofeo del campeonato. En estas decisiones hay mucho en juego. Todo lo que pedí fue que lo mirara, y no lo hizo“, lanzó.

Like how the fook would adeyemi get out of this situation😭 pic.twitter.com/e1WrUE5VWg

— Heja Reus (@BvbFraud) April 28, 2023