“Estoy desilusionado, siento vergüenza”: Joaquín Montecinos reconoce su complejo presente en México

Joaquín Montecinos, jugador del Xolos de Tijuana, se refirió al complejo presente que vive en el fútbol mexicano debido a constantes lesiones, situación por la que no ha podido consolidarse en el elenco de la Liga MX.

Actualmente, Xolos se ubica en las últimas posiciones de la tabla general del Torneo Clausura 2023, por lo que está cerca de concretar una multa económica por terminar en los tres últimos sitios de la tabla porcentual, algo genera molestia en el exatacante de Audax Italiano.

“Me contrataron para pelear campeonatos, para jugar Liguillas y eso no ha sucedido. Cuando peleas el descenso es porque fracasaste en el torneo y eso me duele mucho. Tengo dos torneos y medio y no he podido pelear liguillas, me da vergüenza”, señaló en diálogo con Mediotiempo.

“La verdad siento vergüenza, por más que no haya descenso, siento como que descendí. Me gusta ganar, no me gusta estar peleando abajo y duele, estoy desilusionado, no puedo mentir. Mientras haya posibilidades vamos a pelear hasta el final”, agregó.

Además, Joaquín Montecinos confesó que su poca continuidad en el elenco mexicano le ha afectado mentalmente. “Me ha pasado de todo este torneo. Me lesioné cuando no me tenía que lesionar porque justo asumió Miguel Herrera. En un torneo tan corto como en México no puedes dar ventaja y de ahí no me he podido recuperar. Mentalmente, me ha afectado el no jugar, sobre todo después de la lesión”, cerró.