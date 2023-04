Marcelo Díaz, mediocampista de Audax Italiano, tomó la palabra y se refirió a su ex club, Racing, además del entrenador que tuvo en el cuadro argentino y en la selección chilena, Juan Antonio Pizzi.

En diálogo con DSports Radio, el experimentado volante comentó lo que fue su presencia ayer en Concepción, donde vio el encuentro entre la “Academia” y Ñublense por Copa Libertadores. “Uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz, por eso me acerqué a ver y a saludar a los chicos de Racing”, indicó.

“Carepato” también alabó el trabajo que está haciendo el entrenador Fernando Gago en el elenco de Avellaneda. “Gago le dio confianza y minutos a jugadores que no lo venían haciendo. El club está pasando un gran momento desde que está él. Juegan los partidos con mucha intensidad. Da gusto ver a Racing”, sostuvo.

Palabras para Pizzi y Berizzo

Por otro lado, Marcelo Díaz reveló que no se llevaba bien con Juan Antonio Pizzi, DT que lo dirigió en La Roja (2016-2017) y en Racing (2021). “Con Pizzi no éramos compatibles, no teníamos buena relación. Nos conocíamos de la selección chilena y quedamos afuera del Mundial”, reconoció.

Finalmente, el “Chelo” abordó el presente de Eduardo Berizzo en la banca de Chile. “Lo conozco y es un gran entrenador. Va a tener que trabajar mucho, ojalá pueda darle una clasificación al Mundial al país. Tienen que comenzar a tomar la posta los jugadores que vienen de más abajo”, afirmó.