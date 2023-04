El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo tendrá este domingo un duro desafío en su visita ante Atlético de Madrid en la lucha por puestos de competencias europeas en La Liga de España.

No obstante, el “Ingeniero” expresó su molestia en la previa del choque ante los “Colchoneros” debido a la sanción impuesta sobre el volante Sergio Canales, quien recibió cuatro fechas de suspensión por sus declaraciones contra el árbitro Mateu Lahoz.

“Primero, la sanción la encuentro lamentable desde el comienzo. No creo que deba perderse cinco partidos, No es la mejor manera de mostrar autoridad dentro del campo, no hay ninguna necesidad”, señaló el estratega chileno en conferencia.

“No hubo insulto ni reclamo fuera de contexto y son cuatro partidos de sanciones. Perdemos mucho como equipo, pierde el fútbol también. Es un tema para analizar de forma más profunda, también LaLiga se resiente con perder jugadores de calidad”, agregó.

En el plano deportivo, Manuel Pellegrini remarcó su ilusión por clasificar a Real Betis a la próxima edición de la Champions League. “Es una ambición, una ilusión y una exigencia que hemos tenido siempre desde que estoy aquí, superar lo hecho con anterioridad sin desconocer cierta realidad. Vamos a seguir peleando porque estamos a una distancia de poder hacerlo”, cerró.