Esteban Paredes y el presente de La Roja: “Confío en Alexis, a Brereton le falta el “Mago”, nos puede dar muchas alegrías”

Esteban Paredes conversó este jueves junto a Los Tenores de ADN y repasó parte de su carrera futbolística en Colo Colo y la selección chilena en la antesala de su partido de despedida en el Estadio Monumental.

Sobre el cuestionado presente de La Roja, el histórico goleador del “Cacique” señaló que “hoy nos falta más trabajo, hace mucho tiempo no sacamos definidores buenos. Los más jóvenes quieren pegarle fuerte, con todo, y creo que tienen que tomarse un poco más de tiempo. De repente es mejor poner la pelota a un palo, aunque suena fácil”.

En esa línea, destacó la importante de Marcelo Bielsa tras cambiar de posición a centrodelantero. “Después de Cobreloa, cuando jugaba más retrasado, José Basualdo me empezó a utilizar más arriba por la lesión de un compañero. Alguna vez Bielsa me preguntó cómo creía que lo había hecho, yo le decía que tengo que aprender todavía y me mandó a sentar”, explicó.

“Después me empezó a mostrar videos míos, me decía que me perfilaba bien al arco, pero que lo hacía 3 a 4 veces y me decía que tenía que hacerlo 10 a 15 veces. Si lo hubiera encontrado antes en mi carrera, no sé hasta donde habría llegado”, agregó.

Además, palpitó el arranque de las Clasificatorias al Mundial 2026. “Confío en Alexis, es el goleador de La Roja. A Brereton le falta el “Mago”, alguien que tenga la calidad del pase. Define como inglés, es fuerte arriba, aguanta el balón, nos puede dar muchas alegrías”, aseguró.

Esteban Paredes y su paso por Colo Colo

Por otra parte, el ex delantero del “Cacique” repasó el último Superclásico ante la U. “El día del Superclásico lo llevaba bien, pero en ese partido me dieron las ganas de estar en la cancha, hacer un gol, solucionar problemas. El partido fue aburrido, pero sí, me pasó tener esas ganas”, aseguró.

Además, reveló que “muchos clásicos los jugué lesionado. Cuando estábamos con el Coto Sierra, la semana previa tuve un esguince casi grado 2. Ahí apliqué la de Justo Farrán: metía el pie cada 10 minutos en un balde de hielo todos los días. El viernes tenía inflamado aún y probé corriendo cada 10 minutos, me dolía, pero le decía que quería jugar. Lo jugué, ganamos 2-1 e hice los dos goles”.

Por otra parte, destacó el rendimiento del joven atacante Damián Pizarro durante sus últimas prácticas en el Monumental. “He estado 3 semanas en Colo Colo y me ha llamado la atención. Es un muchacho potente, tiene mucha fuerza, le he dado algunos consejos y ha sido muy receptivo. Le digo que no se frustre cuando el profe lo rete y lo entendió muy bien. Le veo muchas condiciones”, sentenció.

