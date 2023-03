Ezequiel Miralles no olvida a Colo Colo ni a Esteban Paredes: “Se creó esa conexión que no es fácil de encontrar”

El ex Colo Colo y Everton, Ezequiel Miralles, conversó con Los Tenores este miércoles y le dedicó palabras a Esteban Paredes, con quien se reencontrará el día sábado en el Monumental para su partido de despedida.

El otrora atacante argentino recordó la gran dupla que hizo con el “Tanque” en su paso por el “Cacique”. “Nos entendimos muy rápido, se creó esa conexión entre dos delanteros que no es fácil de encontrar. Él sabía lo que yo necesitaba, y yo sabía lo que él quería, fue un complemento. Era solamente levantar la cabeza y esperar el movimiento”, señaló.

El “Súper Mirage” también confesó la deuda que tuvo junto a Paredes. “Por ahí nos quedó ese sabor amargo de no hacer un mejor papel a nivel internacional o ganar más campeonatos, pero esto es así, a veces te toca y a veces no”, indicó.

Por otro lado, el exfutbolista trasandino valoró los años que estuvo en el cuadro albo, entre 2009 y 2011. “Me hizo crecer muchísimo. Nunca se me pasó por la cabeza que iba a vivir esa experiencia. En Colo Colo fue otra realidad por la exigencia. A mí me vino muy bien, lo aproveché y disfruté. Fueron dos años lindos”, comentó.

Su presente lejos del fútbol y el recuerdo de Nelson Acosta

Ezequiel Miralles, quien se retiró en 2017, reconoció que por ahora se mantiene alejado del fútbol. “Dejé de jugar hace varios años y continué con una actividad de inversión inmobiliaria. Estoy entretenido con eso. Para ser entrenador te tiene que gustar eso, pero por ahora no lo hago, no me interesa. Solo estoy de espectador”, remarcó.

Finalmente, el argentino se refirió a su ex DT en Everton, Nelson Acosta, quien está internado tras sufrir un paro respiratorio. “Viene con problemas de hace varios años. Me enteré de lo que le pasó. Tengo el enorme recuerdo de él, lo mejor de aquellos años que pasamos juntos. Quiero quedarme con ese recuerdo y el cariño que le tengo”, concluyó.