Alcalde subrogante de San Bernardo contradice a Pablo Milad y asegura que en la comuna no se construirá el nuevo “búnker” de la Roja

Durante este fin de semana, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, aprovechó su visita a San Carlos de Apoquindo -donde visitó las mejoras en la cancha sintética del recinto precordillerano- para evaluar el momento en el cual aguarda el amistoso ante Paraguay.

En la instancia, el mandamás de Quilín también se refirió al nuevo complejo que tendrá la Roja, con el fin de mejorar las instalaciones que actualmente posee Juan Pinto Durán.

“Próximamente podemos tener muy buenas noticias, retomamos las conversaciones con la Municipalidad de San Bernardo. Hay una buena disposición, no conocían en profundidad el proyecto que tenemos y esperamos la respuesta del alcalde. De tener el comodato lo tenemos, sólo necesitamos la autorización del municipio”, sostuvo.

Días después de aquellas palabras, el alcalde subrogante de San Bernardo, Franco Guerra, contradijo al presidente de la ANFP ya aseguró que no hay ningún tipo de acuerdo para construir en nuevo “búnker” de la Roja en la comuna.

“No existe tal conversación con la ANFP, menos en las unidades municipales, así que esta situación no es efectiva, afortunadamente no es efectiva”, comenzó diciendo.

En esa línea, cerró diciendo que “lo que sí es efectivo, es que San Bernardo no respalda la instalación del nuevo Juan Pinto Durán en la comuna“.