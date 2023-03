Leandro Requena valora la charla con Brayan Cortés tras anotarle de arco a arco: “Me felicitó, es un gesto de grandeza”

El portero de Cobresal, Leandro Requena, conversó con ADN Deportes tras dar la vuelta al mundo con el gol de arco a arco que le convirtió a Colo Colo para la victoria 3-1.

En la instancia, el argentino reconoció que no fue su intención rematar a portería. “Intenté sacar rápido para tratar de agarrar mal parado al rival, era una pelota para Munder, pero terminó saliendo recta, el bote ayudó y sirvió para que el equipo gane. Ya me puedo retirar tranquilo, no necesito anotar un penal o algo así”, aseguró entre risas.

De todas formas, Leandro Requena valoró el diálogo que tuvo tras el encuentro con su colega, Brayan Cortés. “Me felicitó. Le agradezco, es un gesto de grandeza tras recibir un gol de esta magnitud. Conversamos rápido, me dijo que el bote le había jugado una mala pasada“, explicó el arquero de Cobresal, que destacó el nivel que mostraron ante el “Cacique”.

“Fuimos superiores a Colo Colo, creo que hasta merecíamos un poquito más, pero el resultado es justo. Nos paramos para jugar de contragolpe y no les generamos menos de cuatro o cinco ocasiones. No recuerdo que hayan generado una situación clara. Humildemente, merecimos un par de goles más“, concluyó en El Salvador.