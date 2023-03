Nicolás Blandi vuelve a sonreír en San Lorenzo de Almagro. El ex delantero de Colo Colo fue la gran figura de la victoria por 3-0 del “Ciclón” ante Sarmiento y marcó dos goles en su vuelta a la titularidad luego de tres años por los 32avos de la Copa Argentina.

El delantero de 33 años, quien tuvo un paso sin éxito por el Estadio Monumental, se desahogó y expresó su felicidad por volver a jugar tras no ver acción desde el 20 de febrero pasado. “Sufrí bastante y la pasé mal. Hacía mucho tiempo que no me tocaba jugar, sufrí bastante, la pasé mal”, reconoció a los medios trasandinos.

En ese sentido, Blandi valoró el respaldo de San Lorenzo y regresar al triunfo en un momento delicado para su equipo. “Gracias al apoyo de mis compañeros, a la compañía del cuerpo técnico, estar acá en un lugar donde soy feliz. Gracias al trabajo me llevo este premio que es haber jugado y que el equipo haya ganado (…) Estoy contento, sobre todo por el presente del equipo”, sentenció.

El ariete ha tenido una importante alza en su nivel bajo la conducción de Rubén Darío Insúa. Gracias a su doblete, llegó a los tres goles en lo que va de 2023, superando el registro que dejó durante su paso por Colo Colo.

Cabe recordar que Nicolás Blandi arribó al “Cacique” a inicios de la temporada 2020 a cambio de 1,5 millones de dólares. Sin embargo, se convirtió uno de los peores fichajes de los albos y su aporte en cancha fue casi nulo: disputó 19 partidos y solo anotó dos goles.

Revisa los goles de Blandi en el triunfo de San Lorenzo