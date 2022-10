Colo Colo vuelve a sufrir por Blandi: TAS falla a favor de San Lorenzo y ByN deberá pagar millonaria deuda

Nicolás Blandi tuvo un deleble paso por Colo Colo. Si bien el argentino llegó con el cartel de refuerzo estrella a comienzos de 2020, el delantero no pudo refrendar ese estatus y dejó Macul con paupérrimos registros.

A más de 15 meses de su salida del club, Blanco y Negro sigue con problemas relacionados al atacante trasandino, aunque los conflictos tienen relación con situaciones administrativas con directa responsabilidad de la dirigencia alba.

Según consignó La Tercera, ByN deberá pagar una cifra cercana a los US$ 400 mil a San Lorenzo de Almagro, 376 millones de pesos chilenos aproximadamente, debido a una deuda que mantenía la concesionaria por la compra del jugador.

En agosto de 2020, el club argentino denunció a Colo Colo ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA por el no pago de la segunda cuota del traspaso y en marzo de 2021 el organismo falló a favor de los trasandinos.

Ante la resolución desfavorable, la concesionaria alba llevó el caso al TAS y presentó un recurso de apelación para dejar sin efecto el fallo del órgano judicial de la FIFA. El proceso ante el TAS comenzó en mayo de 2021 y en agosto de 2022 ByN sufrió un nuevo revés en tribunales, esta vez de carácter definitivo.

De esta manera, Blanco y Negro deberá pagar US$ 400 mil a San Lorenzo de Almagro, aunque el fallo inicial no especificó el plazo que tendrá la sociedad anónima para realizar la transferencia económica. En caso de no cumplir con lo resuelto por el TAS, Colo Colo arriesga sanciones que impedirían la contratación de nuevos jugadores.