Club haitiano elimina a rival de Estados Unidos jugando con futbolistas amateurs y con plantel reducido tras visas rechazadas

El Violette AC de Haití logró un verdadero milagro este martes tras eliminar al Austin FC de Estados Unidos, en el partido disputado por los octavos de final de la Concachampions.

En la llave de ida, el cuadro haitiano consiguió un inesperado triunfo 3-0 sobre el elenco de la MLS, sin embargo, el modesto club se llenó de problemas para el duelo de revancha, ya que la mitad de plantel no pudo entrar a tierras estadounidenses por problemas con sus visas.

Por esta razón, el equipo de Haití llegó a Estados Unidos con 10 jugadores y necesitaba sumar un par más para cumplir con el mínimo permitido.

El staff de Violette AC tuvo que buscar futbolistas haitianos que militan en el fútbol universitario de Estados Unidos. Así las cosas, el club contrató a cuatro jugadores amateurs más para el partido y los incluyó en la planilla oficial.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el conjunto haitiano salió a la cancha con 11 titulares y apenas 3 suplentes. Como era de esperar, la visita agotó todos sus cambios y dos de ellos fueron forzados, porque algunos titulares se lesionaron en los minutos finales.

El partido terminó 2-0 en favor de Austin FC, y con esto, Violette AC quedó arriba 3-2 en el marcador global y así clasificó a los cuartos de final Concachampions.

