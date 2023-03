Gabriel Suazo anticipa el Superclásico desde Francia: “Los jugadores de Colo Colo quieren mantener la cantidad de años sin perder en el Monumental”

Gabriel Suazo, quien hoy actúa en el Toulouse de Francia, anticipó el Superclásico que animará este domingo el club de sus amores, Colo Colo, contra la Universidad de Chile.

“Es un partido importante, no tan solo por la tabla y los puntos, sino por el sentimiento que uno tiene en el club. Cada uno de los jugadores de Colo Colo quiere seguir manteniendo esa cantidad de años sin perder en el Monumental”, aseguró el zaguero nacional desde tierras francesas, en diálogo con TNT Sports.

El ex capitán de los albos remarcó que “los clásicos se ganan, a mí desde pequeñito siempre me lo enseñaron en Colo Colo, en cada una de las charlas que te daba cualquier técnico. Creo que ese es el pensamiento del jugador que sale del club”.

Gabriel Suazo sobre su presente y la selección chilena

Por otro lado, el lateral izquierdo abordó su gran momento como titular en Toulouse. “La presión que me puse y mi mentalidad me ayudaron en ese ámbito. En ocho o nueve partidos llevo un gol y una asistencia gracias a Dios. Ha sido un comienzo muy bueno, pero no se vive de eso, tengo que mantener en nivel. Eso es lo más importante”, sostuvo.

El “Gabi” también recordó la vez que enfrentó a Alexis Sánchez en la liga francesa. “Fue un lindo partido, nos ganaron 3-2, pero competimos muy bien, podríamos habernos llevado al menos un punto”, indicó, para luego elogiar el nivel del tocopillano. “Alexis es un tremendo jugador, muy difícil de marcar. Estoy feliz de poder compartir con él en la cancha por primera vez como rivales”, agregó.

Por último, Suazo tuvo palabras para las aspiraciones que hay en La Roja por clasificar al Mundial 2026. “Chile tiene que estar en el Mundial, es un objetivo de cada uno de los jugadores. Lo tenemos más que claro, pero debemos ir paso a paso, no podemos estar pensando en que ya estamos clasificados”, concluyó.