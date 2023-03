En las últimas horas, la Conmebol publicó la secuencia del VAR en torno a una de las polémicas que marcó la derrota de la UC a manos del Audax Italiano por la primera fase de la Copa Sudamericana.

Al minuto 5 de partido, un centro de Mauricio Isla pega en la mano del central itálico Carlos Labrín cuando este intentó anticiparse a la arremetida del delantero cruzado, Fernando Zampedri.

Ante aquella instancia, pese a que se aprecia el golpe del balón en el brazo del defensor de Audax Italiano, el juez del partido Jhon Ospina expresó al VAR sus argumentos para desestimar un penal para la UC.

“Es una mano de apoyo, va cayendo el jugador. No hay movimiento adicional. El contacto no me da”, aseguró el colombiano, lo que fue refrendado desde la cabina de video.

“El jugador va de espalda, va cayendo, todo chequeado. Puedes reanudar. No es una mano sancionable”, concluyeron a la luz del video difundido por Conmebol.