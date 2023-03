Tottenham no logró revertir la serie ante AC Milan y quedó afuera en los octavos de final de la Champions League. Después del partido, el brasileño Richarlison arremetió contra el DT de los “Spurs”, Antonio Conte, por su poca continuidad en el conjunto londinense.

“Si soy honesto, esta temporada ha sido una mierda”, declaró el atacante en diálogo con TNT Sports Brasil, para luego lanzar durísimas declaraciones en contra del estratega italiano.

“No entendí las decisiones. Estaba en un momento positivo y Conte me volvió a poner en el banco. Probé en el once inicial y luego… al banquillo otra vez. Soy profesional, trabajo mucho todos los días. Quiero jugar”, explicó.

“No entiendo por qué venía jugando de titular. Pregunté los motivos de la decisión y nadie me dio respuesta. No hay mucho de qué hablar. Creo que debí haber jugado y ahora no tengo que llorar”, agregó.

Finalmente, Richarlison criticó la reacción de Antonio Conte durante los últimos minutos del duelo ante AC Milan. “El equipo no puede jugar así sin necesitar un gol. Había que sacar al equipo adelante, sobre todo en la segunda mitad”, cerró.