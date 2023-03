Domingo Sorace, entre dos deportes y dos camisetas

En términos de convocatoria, el fútbol es por lejos el deporte más popular del planeta, con un amplísimo desarrollo comercial, cobertura mediática y gran número de estrellas en las ligas de elite. Sin embargo, la hípica, conocida también como de deporte de reyes, es una actividad que seduce y goza de gran popularidad en Chile.

Domingo Sorace ha conocido muy de cerca estas dos disciplinas: la primera como futbolista y entrenador profesional y la segunda como ferviente aficionado, junto a amigos cercanos como Rogelio Domínguez y Alberto Ferrero, este último, campeón con Santiago Wanderers en 1968 y goleador caturro en la Copa Libertadores del año siguiente.

Desde hace 20 años está dedicado a la formación de talentos en el decano del fútbol nacional. En su tiempo libre, además de compartir con su esposa con quien cumplió 42 años de matrimonio, reserva espacio permanente para asistir al Valparaíso Sporting Club.

“La hípica es una manera de distracción para mí. Vengo hace años al Sporting con amigos y exjugadores como Osvaldo Damiano, Horacio Simaldone y muchas otras personas. Siempre nos reunimos con gente amiga ligada a los caballos”, aseguró Domingo Sorace en el diálogo con ADN Deportes.

¿Dónde ganó más en el fútbol o la hípica?

En el futbol, sin lugar a dudas. De Chorrillos me crié en torno a un balón de fútbol. En eso no me pierdo. Además, en la hípica aún no acierto una combinación buena, de un monto alto, ja ja. La fusta ha sido más recreativa hasta el momento”

Después de una larga etapa como jugador en Everton y otra similar como entrenador en Santiago Wanderers, ¿con qué club se identifica más?

Son etapas diferentes. Disfruté a concho como jugador en Everton. Fue mi casa y guardo enormes recuerdos. A Wanderers llegué con 40 años. Son dos décadas ya con Wanderers donde me esfuerzo diariamente como profesional para que todo ande bien en beneficio del club.

¿Suben este año a Primera A?

Es lo que anhelamos. Espero contribuir con un granito de arena desde mi función porque el club lo hacemos entre todos.