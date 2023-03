Canadá anuncia que futbolistas de las selecciones femeninas y masculinas ganarán lo mismo: “Se trata de respeto y dignidad”

Un paso histórico dio Canadá en la lucha del fútbol femenino por igualar condiciones con el masculino. Mediante un comunicado oficial, la selección canadiense anunció un acuerdo para la igualdad económica entre jugadoras y jugadores.

En específico, las futbolistas del plantel femenino ganarán lo mismo que los hombres en incentivos por partido y premios por resultados conseguidos.

“Se trata de respeto, se trata de dignidad y se trata de igualar el entorno competitivo en un mundo que es fundamentalmente desigual”, explicó Earl Cochrane, secretario general de la selección canadiense.

“Somos consistentes sobre la necesidad de que la justicia y la igualdad salarial sean pilares de cualquier nuevo acuerdo con nuestros jugadores. Si bien este es un importante paso adelante y señala un progreso, aún queda más trabajo por hacer para garantizar que nuestros dos planteles nacionales reciban los recursos y el apoyo necesarios para prepararse y competir”, agregó Cochrane tras la noticia.

Este hecho se trata de un financiamiento provisional que está sujeta a cambios, ya que aún se está negociando un nuevo acuerdo general con ambas selecciones de Canadá.

