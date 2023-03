Walter Montillo y la U 2023: “Me pone contento que empiece a salir del mal momento”

Desde Europa, los cariños no se olvidan. Walter Montillo está en España participando de la popular Kings League jugando por el equipo de Sergio Agüero, pero no le pierde pisada a la Universidad de Chile.

Así lo dejó claro una vez más dándose el tiempo de analizar la actual campaña de los universitarios este 2023: “me hablaron bien de Pellegrino, de cuando estaba en Vélez. Se ve que es un entrenador serio, que sabe lo que quiere”, partió diciendo en conversación con Redgol.

“Es un entrenador pragmático, que intenta jugar, poner la pelota al piso, vi algunos partidos de este torneo. Además, contrató bien. Hay que darle tiempo, más en esta U que venía sufriendo. Me pone contento que empiece a salir del mal momento, que los refuerzos estén bien y el hincha puede terminar un fin de semana en paz, no con la calculadora en la mano. No es bueno para un equipo tan grande”, complementó el ex volante de los azules.

Sobre lo visto de momento por los azules en lo que va de Campeonato Nacional, Montillo aseguró que: “estos resultados ayudarán a la cabeza de los jugadores, que cuentan con una hinchada que en los malos momentos alientan como loco, imagínate en los buenos”, dijo.

“Pero si se relajan, el tren pasa y no lo agarras más. Pero tiene gente grande, Casanova que está siendo capitán, debe tirarlos a todos. Debe saber que lo importante es cómo se termina. Están los jugadores, ojalá festejemos a final de campeonato”, agregó Walter Montillo.

Cerró entregando su opinión sobre Leandro Fernández: “contagia a los jóvenes, aunque se pelee con el réferi. Es parte de mantener vigente su fuego interno que tiene, como lo hacía en Vélez e Independiente. Eso contagia al joven. Es goleador, se le está abriendo el arco“, finalizó.

La previa del partido de la U

El duelo entre Universidad de Chile y Unión La Calera se juega este jueves 2 de marzo, desde las 20:30 horas, en el Estadio Santa Laura U-SEK de la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

En TV, lo puedes ver en vivo en las pantallas de TNT Sports.