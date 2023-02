Carlos Villanueva y la opción de retirarse en Audax Italiano: “Intenté volver y no se llegó a puerto, pero no se cierran las puertas”

Carlos Villanueva, volante de Magallanes, conversó con Los Tenores de ADN este viernes tras la contundente victoria de la “Academia” sobre Always Ready, por el duelo de ida de la segunda fase de Copa Libertadores 2023.

El “Piña” reconoció que el arbitraje “juegue-juegue” en Chile fue clave para sacar ventajas contra los bolivianos. “Tenemos que valorar eso, obviamente es un cambio fuerte para el fútbol chileno y los jugadores, pero se ganan muchas cosas positivas al dejar jugar. Ya llegamos más adaptados, porque en torneos internacionales no te cobran falta por cualquier cosa”, aseguró.

El volante también destacó el triunfo 3-0, considerando que la revancha será en La Paz, Bolivia. “Es importante la diferencia de goles y sabemos que la llave está abierta, porque los equipos bolivianos en la altura se hacen muy fuerte. Ellos de visita no muestran una buena versión, pero de local vuelan. Sabemos que será complejo”, apuntó.

Por último, Carlos Villanueva se refirió a la posibilidad de retirarse en Audax Italiano, club donde vivió uno de los mejores momentos de su carrera. “Hoy en día estoy disfrutando minuto a minuto en Magallanes y todo lo que se está viviendo. Ya tuve episodios para intentar volver a Audax y lamentablemente no se llegó a puerto. Uno no nunca sabe lo que pueda pasar el fútbol, no se cierran las puertas, le tengo mucho cariño al club“, completó el mediocampista.