“Lo estaba pasando mal”: Marcelino Núñez reconoce complejo momento luego de anotar su primer doblete con Norwich

Marcelino Núñez fue la gran figura del triunfo de Norwich City sobre Birmingham este martes. El volante chileno aportó con una asistencia y convirtió dos golazos.

Luego del partido, el formado en Universidad Católica valoró jugar todo el encuentro. “Muy contento por sumar 90 minutos, hace tiempo que no venía sumando muchos minutos. Qué mejor que hacerlo con dos goles y una asistencia. Es algo muy lindo”, señaló en zona mixta.

Además, el ex UC reveló que estaba atravesando un complejo momento en su club, producto de perder la titularidad y de no quedar conforme con sus actuaciones. “Lo estaba pasando mal, porque no me salían las cosas en los partidos anteriores, pero gracias a Dios y al apoyo de mi familia siempre trabajé de la misma manera y esto se refleja. Seguiré trabajando y preparándome”, afirmó.

Por último, Marcelino Núñez aclaró en qué sector de la cancha prefiere jugar. “La posición que más me gusta es de 10, cuando quedo cerca del arco rival, y también me acomoda de 8, pero en general estoy siempre a disposición del entrenador”, completó el mediocampista de La Roja.