Matías de los Santos ya es nuevo zaguero de Colo Colo: “Quería dar este paso importante en mi carrera”

Este miércoles, Matías de los Santos fue presentando oficialmente como nuevo jugador de Colo Colo, el último refuerzo que tendrán los albos para este 2023.

El zaguero uruguayo de 30 años llega proveniente de Vélez Sarsfield y tendrá la misión de reemplazar en la zaga al recién operado, Emiliano Amor.

“Quería dar este paso importante en mi carrera, es un gran paso venir a Colo Colo, es el más grande de Chile. Las expectativas son muy grandes. Todo lo que se juegue, el club tiene la responsabilidad de ganar”, aclaró el charrúa en conferencia de prensa.

De los Santos no se mostró presionado por sustituir a Emiliano Amor y rendir al nivel que los hinchas esperan. “Esto es paso a paso, a no enloquecerse. Es un club grande, pero uno no juega el fútbol con presión, tiene que hacerlo natural. Lo que uno aprendió e hizo hasta acá, tiene que seguir maniéndolo”, afirmó.

En cuanto a la lucha por ser titular en la defensa del “Cacique”, el zaguero mencionó que “la titularidad te la ganas en los entrenamientos, uno no llega pensado en ser titular. Primero tienes que dar el 100%. De la otra parte se encarga el técnico”.

Por último, tuvo palabras para su compatriota, Maximiliano Falcón, con quién podrá hacer dupla en la zaga alba. “Es un chico muy bueno y humilde, hablé con él. Tiene muchas ganas, entrena de una manera increíble y yo vengo a aportar lo mío, el 100%, eso no se negocia”, completó Matías de los Santos.