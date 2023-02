Manuel Pellegrini no se inquieta por la falta de gol en su Betis: “Tampoco es una sequía tan grande”

Manuel Pellegrini tomó la palabra este viernes en la rueda de prensa antes de enfrentar al Celta de Vigo por La Liga española. Los medios hispanos apuntaron a la falta de gol en el Real Betis, sin embargo, el entrenador chileno no se mostró alarmado por esta situación.

“Estamos siempre buscando distintas soluciones, en cuanto a funcionamiento de equipo y movimientos. Tampoco es una sequía tan grande, el equipo mantiene los mismos puntajes que la temporada anterior. No es algo que nos esté afligiendo muchísimo”, reconoció el “Ingeniero”.

De cara al próximo duelo, Pellegrini aseguró que el cuadro céltico “tiene buenos jugadores, sobre todo en la parte ofensiva con futbolistas desequilibrantes. No están haciendo una buena temporada, pero sí es un rival complicado para enfrentar igualmente”.

Además, hizo un balance por el reciente mercado del Betis, donde solo ficharon a Abner Vinícius y Ayoze Pérez. “He dicho siempre que el Betis no estaba en el marcado para buscar jugadores, porque económicamente el club no está para hacerlo. Pero si salía alguno, teníamos que tratar de reemplazarlo. Tenemos dos reemplazos que nos permiten no debilitar el plantel”, concluyó.

Real Betis recibirá al Celta de Vigo este sábado 4 de febrero a las 17:00 horas de Chile por la fecha 20 de La Liga española.