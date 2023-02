“A veces mi temperamento me gana”: Arturo Vidal se disculpa tras su momento de furia en Flamengo

Este jueves, Arturo Vidal se pronunció en sus redes sociales para disculparse por el furioso momento que protagonizó ayer en el partido entre Flamengo y Boavista por el Torneo Carioca.

En aquel episodio, el “King” lanzó sus zapatos contra el piso y el techo del banquillo, esto debido a que no ingresó al campo de juego y se quedó los 90 minutos en la banca de suplentes.

“Primero que todo, quiero pedir disculpa por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego. Debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego, ya que lo he hecho durante toda mi carrera. Sé que a veces mi temperamento me gana”, señaló el “Rey Arturo” durante esta jornada.

“Pero yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del mengao el más grande de todos”, agregó el volante chileno tras corregir su actuar.

“Seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, porque así soy yo. Un guerrero, un ganador”, concluyó Vidal de cara al resto de la temporada afrontará sete 2023 con Flamengo.

La publicación de Arturo Vidal