Darío Lezcano llega a Chile y asume la misión de ser el nuevo “9” de Colo Colo: “Me gusta hacer los goles, por algo están apostando por mí”

Durante la mañana de este martes llegó a Chile el paraguayo Darío Lezcano, quien se convertirá en el nuevo atacante de Colo Colo para la temporada 2023.

El artillero de 32 años se unirá al “Cacique” tras desvincularse del club mexicano Juárez, elenco que defendió en los últimos cuatro años. Incluso, en este mes de enero alcanzó a jugar tres partidos por la liga mexicana. “Hice mi pretemporada muy bien, entonces estoy con ritmo”, señaló en su arribo al Aeropuerto de Santiago.

El experimentado jugador aseguró que su objetivo con los albos es “hacer bien las cosas primeramente, después poder ayudar al equipo para lograr grandes cosas”.

Sobre la exigencia de ser el nuevo “9” de Colo Colo, Darío Lezcano afirmó: “No siento presión, pero sí es un desafío. Hay que hacerlo bien, porque si el entrenador pide por ti, es por algo. Hay que trabajar el doble. Hay una responsabilidad, pero no es una carga. Me gusta hacer los goles, por algo están apostando por mí”.

En cuanto a su decisión de llegar al “Cacique”, el paraguayo explicó que “estaba haciendo bien las cosas (en Juárez) y cuando se me presentó la oferta, acepté de una. Llevo casi 15 años afuera y ya quiero acercarme a mi país (Paraguay)”.

Por último, el delantero reveló que antes de viajar a Chile, tuvo un diálogo con su compatriota Justo Villar, exportero de los albos. “Hablé con Villar, que estuvo aquí mucho tiempo, habló muy bien de Colo Colo. Me parece una buena liga el fútbol chileno”, agregó Lezcano.

Además, conversó con Fabián Castillo, el otro refuerzo de Colo Colo, con quien compartió camarín en Juárez. “Castillo también me habló, me dijo ‘vente, es un club muy lindo, vamos a disfrutar’. El entrenador me dijo las mismas cosas, eso me motivó”, concluyó.