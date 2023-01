Cristián Cuevas valora su regreso a las canchas con la UC tras más de 6 meses: “Sé que puedo dar mucho más”

Además del triunfo contra Curicó Unido que les permitió mantenerse como líderes del Campeonato Nacional 2023, en la UC también pudieron volver a contar con el lateral Cristián Cuevas, que estuvo más de seis meses fuera de actividad tras sufrir la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

“Fue difícil. El año pasado me costó en principio jugar, me gané un lugar, sentía que estaba agarrando un buen nivel y la lesión me llegó cuando creo que estaba en mi mejor momento. Lo asimilé bastante rápido, me preparé bien, trabajé duro y volví de muy buena manera. Estoy contento por aportar al equipo, sé que puedo dar mucho más. Espero que sea un 2023 positivo para mí y en lo grupal”, aseguró el formado en O’Higgins de Rancagua, feliz con el presente del equipo y con los 14 minutos que disputó en Concepción.

“En comparación con el año pasado, fueron comienzos muy diferentes. Ahora vamos 6 de 6, estamos bastante ilusionados, hemos sido superiores en los dos partidos, estamos contentos por cómo ha andado el equipo”, remarcó Cristián Cuevas, que confía en extender el buen arranque de los cruzados.

“Estamos jugando bien, aunque siempre hay cosas por mejorar. Vamos por buen camino, el equipo se está haciendo fuerte en cada partido. Coquimbo será un rival durísimo, se hacen fuertes de local, pero tenemos jugadores de jerarquía y no tengo dudas que vamos a sacar un buen resultado“, comentó anticipando el choque del viernes en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Cristián Cuevas y el futuro en la UC

El lateral de 27 años destacó sus cualidades y las del equipo para afrontar los desafíos del año. “Va más por el tema de la velocidad, ahí me hago fuerte, además de terminar las jugadas con buenos centros (…) Formamos un buen plantel, no muy largo, pero con jerarquía y jóvenes que pueden ser una opción. En la Sudamericana hay que ir partido a partido, nos enfrentaremos a equipos de otro nivel. Creo bastante en este equipo”, comentó.

De todas formas, el “Cimbi” no lo tendrá fácil para ser titular., pues por su costado a nivel defensivo están Eugenio Mena y Alfonso Parot, mientras que por ataque está también Alexander Aravena. “Va a ser una linda y sana lucha. Cuando uno tiene buenos jugadores en más de un puesto uno se potencia con el otro“, concluyó en San Carlos de Apoquindo, donde hasta su compañero Branco Ampuero lo alabó en plena conferencia de prensa.