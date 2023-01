Johnny Herrera valoró el triunfo de Universidad de Chile ante Unión Española por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2023. El ex portero de los azules destacó la victoria en Valparaíso, aunque fue crítico con el planteamiento dispuesto por Mauricio Pellegrino.

“Sufriendo con un jugador más pero se ganó que es lo importante. Me imagino que se viene una semana tranquila y donde se tienen que sacar conclusiones. Hay muy buenos jugadores, preo creo que falta un poquito de funcionamiento”, sostuvo el “Samurai Azul” en diálogo con ADN Deportes.

En esa línea, agregó que “esperemos que con el tiempo se pueda dar el funcionamiento. La U jugó bien hoy día, a ratos hizo un buen fútbol, pero para los que tenemos hartos años en esto, nos da lata que se termine defendiendo tanto, cuando tiene para ir a buscar los partidos. Yo me críe en una U yendo para adelante y no merecía terminar sufriendo”.

Johnny Herrera y los puntos altos de la U

Consultado por el estado del Estadio Santa Laura, explicó que “la cancha siempre influye, más cuando se quiere jugar buen fútbol. Hoy día los dos equipos fueron protagonistas y eso significó que a ratos sea un buen espectáculo”.

Finalmente, el ex guardameta de los azules destacó algunos nombres tras el triunfo ante los hispanos. “Poblete no puede no jugar. En el medio de se hizo un gran partido, los cambios que se hicieron entraron muy bien para aguantar. Atrás Campos sólido con la línea de centrales y grandes rasgos la mayoría de la U estuvieron bien”.

“Cristóbal Campos es un buen arquero, es cuestión de tiempo. Es joven y está empezando, a esa edad cuesta mucho. Tiene una personalidad muy para adentro y eso a veces te juega en contra. Pero creo está bien asesorado, está siendo feliz y este triunfo le da tranquilidad también. Ojalá este sea su año de consagración definitiva”, cerró.