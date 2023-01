Gustavo Quinteros afronta su citación al Tribunal de Disciplina por criticar al arbitraje: “Está fuera de lo que realmente le importa al hincha”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, afrontó la previa al duelo del domingo contra O’Higgins del domingo por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2023, aunque los conceptos del entrenador albo se centraron en la serie de líos que atraviesa el club.

Al respecto, el mayor dolor de cabeza pasa por la necesidad de incorporar al menos tres futbolistas más. “Estoy todo el tiempo en contacto con Daniel Morón, está haciendo las gestiones para incorporar los jugadores que necesitamos. Es un mercado difícil. Ojalá que se pueda arreglar con el delantero para estos días. También buscamos reemplazar a Emiliano Amor y a Opazo. Si no encontramos un jugador como él, nos quedaremos con los chicos que tenemos en esa posición. De a poco tenemos que rearmar el equipo y trabajando con la temporada ya iniciada”, remarcó el DT albo, que reconoció parte del listado de opciones que maneja en ataque.

“Para incorporar a Correa y Merentiel se hizo el esfuerzo, con Lezcano también. Nos hizo mucho daño que Lucero se haya ido, encontramos en él un jugador que veníamos buscando desde 2020 (…) Seguimos esperando que esas opciones puedan venir. Sé que están gestionando con alguno de esa lista para tenerlo lo antes posible”, planteó Gustavo Quinteros, más complicado aún por la lesión de Emiliano Amor.

“No es fácil encontrar un jugador de ese nivel, tampoco a Amor, que para mí fue el mejor marcador central del fútbol chileno. Buscamos un central extranjero. No hay un marcador chileno que pueda venir ahora del nivel de Emiliano. Tiene una lesión de la que no pudo recuperarse bien y tomó la decisión de viajar para operarse. Llegar a su mejor nivel le va a tomar tiempo”, asumió el DT de Colo Colo.

Gustavo Quinteros y el Tribunal de Disciplina de la ANFP

El entrenador de los albos le bajó el perfil a la denuncia que hizo en su contra Roberto Tobar por sus cuestionamientos al arbitraje. “No tengo por qué tener temor. Estoy a disposición del Tribunal, está fuera de lo que realmente le importa al hincha. Estoy preocupado de lo que sucede dentro del campo de juego. El martes iré a la citación sin temor”, resolvió, quien también lamentó otros problemas más cercanos a su presente, como los lesionados para jugar ante O’Higgins.

“Leonardo Gil está entrenando diferenciado, tiene un problema en la espalda que no es nada grave. Lo mismo Marcos Rojas. Empezamos la temporada con mala suerte, bastantes ausencias, pero a veces ante esos problemas uno encuentra soluciones en algunos jugadores que no tenían oportunidades”, remarcó junto con justificar la salida a préstamo de Cristián Zavala.

“Estuve de acuerdo en que venga, tiene muchas condiciones, pero a veces al jugador no le sale todo bien o no tiene tantas oportunidades. En su posición estaba Gabriel Costa, no era fácil para él. No sólo pasó con él, sino con otros”, reconoció, a la vez de valorar el regreso de Joan Cruz cuando termine el Sudamericano Sub 20.

“Es un jugador muy bueno, una de las promesas del club. Tuvo un bajón futbolístico la temporada anterior de la cual esperamos recuperarlo para que siga creciendo“, concluyó Gustavo Quinteros en el estadio Monumental.