En Santa Laura responden a las críticas de la U y la UC: “Aunque la arrienden, uno habla bien de su casa”

El estado de la cancha del Estadio Santa Laura ha sido el foco de las críticas por parte de la U y la UC tras la primera fecha del Campeonato Nacional 2023. Los azules apuntaron contra el estado del terreno de juego tras el duelo ante Huachipato, mientras que los cruzados optaron por cambiar la localía, pese al acuerdo con Unión Española.

Es por eso que desde el cuadro hispano salieron en defensa del Santa Laura y el presidente de la institución, Arturo Juarros, aseguró que el que “la cancha se ha hecho de nuevo por completo” y que “el tiempo para hacer esta reparación fue muy poco”.

“Yo estuve en la cancha y tiene bastante pasto, más de lo que se puede ver por televisión, con zonas que tienen un poco menos. Obviamente, tiene desniveles, porque es una cancha que está terminando de hacerse y para eso se necesita más de dos meses que tuvimos de receso, por lo que hemos trabajado en eso”, aseguró el mandamás en diálogo con Deportes 13.

“Si quieren buscar otro estadio, que lo busquen”

En esa línea, el presidente de Unión Española explicó que “no me parece justo culpar el terreno por perder un partido. Que tiene que estar mejor porque van a jugar equipos de categoría, bueno, todos se merecen una buena cancha. El Campeonato no dura un mes. Dura todo un año, y con el correr del tiempo van a tener una cancha envidiable los tres equipos que vamos a ser locales ahí”.

“Si se quieren marchar y no quieren considerar Santa Laura como su cancha es problema de ellos, pero hay que entender una cosa, en Santiago no hay muchos estadios con una capacidad como este. La U tiene asegurado el estadio todo el año. La temporada pasada tuvieron que jugar por todo Chile porque en muchos lados no los querían y eso es un suplicio”, agregó.

Finalmente, Arturo Juarros salió en defensa del Santa Laura y apuntó contra las críticas de la U y la UC. “Cuando uno tiene una casa, aunque la arriende, pues uno la cuida y habla bien de su casa. No me parece que haya gente que crea que esto solo es un servicio que se ofrece y diga ‘no, es que yo pagué por este servicio y no es lo que se esperaba’. Si quieren buscar otro estadio, que lo busquen, nosotros no hemos buscado a Católica, son ellos los que nos buscaron a nosotros“, cerró.