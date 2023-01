Gary Medel sigue alejándose de la UC: “Quiero jugar en Bologna hasta los 40 años”

Gary Medel se planteó en torno a su futuro deportivo, el cual por estos días lo tendrá al margen en el Bologna de Italia tras sufrir una molestia en el cuádriceps que lo forzó a salir prematuramente durante la derrota ante Lazio.

De todas formas, el “Pitbull” confía en seguir extendiendo su carrera en el Calcio. “Mi familia y yo nos queremos quedar acá. Quiero jugar en el Bologna hasta los 40 años”, explicó en diálogo con Corriere dello Sport.

Definición de Gary Medel que, a priori, lo vuelve a alejar de un eventual regreso a la UC para culminar su carrera, pero a los 35 años se proyecta a largo plazo en Italia. “A cierta edad se va negociando por una temporada a la vez, pero sigo igual: viejo, pero nunca me rindo”, planteó quien reconoció sus particulares técnicas para mantenerse vigente físicamente.

“Entreno aunque sienta dolor. Tengo una cámara hiperbárica en el departamento de mi suegra y me meto máximo dos horas. No sé qué hace, pero me ayuda, cuando salgo me siento mejor”, planteó el hoy central del Bologna, expresando sus deseos de nuevos objetivos en el cuadro rossoblu.

“Quiero llevar al equipo a competencias europeas. No sólo es una ambición, es mi deseo. Se lo merece la ciudad. No sé qué falta, pero está el objetivo y depende de todos”, concluyó quien este lunes no estará en el duelo ante Cremonese por la fecha 19 de la Serie A.