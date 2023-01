Frank Lampard es despedido del Everton y Marcelo Bielsa suena como su reeemplazante

La derrota de este sábado a manos del West Ham United terminó por costarle el puesto en la dirección técnica del Everton a Frank Lampard apenas un año después de asumir el cargo.

El exvolante apenas sumó tres victorias en sus últimos 20 partidos de Premier League. De hecho, el cuadro de Liverpool no gana un duelo oficial desde el 3-0 al Crystal Palace del 20 de octubre del año pasado, racha que los tiene penúltimos en el torneo

Everton es el equipo que más tiempo lleva en la primera división del fútbol inglés, por lo que la salida de Frank Lampard asoma como una medida urgente, la cual debiera ser oficializada durante las próximas horas, según apuntó el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano.

Frank Lampard has been sacked by Everton, as expected — official club statement to follow 🚨🔵 #EFC pic.twitter.com/TzPqLqs6Gb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2023