Gustavo Quinteros urge el arribo de los últimos dos refuerzos a Colo Colo: “Va a ser un torneo más competitivo que el anterior”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, anticipó el debut en el Campeonato Nacional 2023, donde iniciarán la defensa del título en Primera División visitando a Deportes Copiapó.

Sin embargo, a lo largo de toda la conferencia de prensa, el entrenador del “Cacique” remarcó la merma en el plantel con el que está trabajando. “Lamentablemente no se pudo mantener el plantel del año pasado, por distintas circunstancias. Estamos rearmando un equipo, donde empezamos la temporada con jugadores nuevos, nos va a llevar un tiempo rearmar ese equipo competitivo. El objetivo es que los reemplazos lleguen lo antes posible”, remarcó, planteando que trabajan con el tiempo en contra considerando la salida de jugadores como Juan Martín Lucero, Gabriel Suazo y Gabriel Costa.

“Todavía falta incorporar jugadores en puestos importantes. Ya comenzó la temporada y no han llegado, pero me consta que la gerencia deportiva está haciendo los esfuerzos, las negociaciones son difíciles, esta parte del mercado es complicada con tan pocos jugadores libres“, explicó Gustavo Quinteros, que no quiso explicitar el nombre del delantero que busca, considerando como las opciones más fuertes a Darío Lezcano y Miguel Merentiel.

“Como cuerpo técnico entregué una lista de cinco o seis delanteros. Han hablado con todos y están negociando con dos. Seguiremos esperando que estos jugadores puedan decidirse y tener estas incorporaciones antes de la cuarta fecha para darle al equipo la solidez y funcionamiento que lleva tiempo. Tenemos que tener paciencia”, sostuvo el DT de Colo Colo.

Gustavo Quinteros y el dilema de Emiliano Amor

El entrenador de los albos explicitó que aún manejan la chance de buscar un defensa ante los problemas físicos que padece aún el central argentino. “Ojalá se recupere lo antes posible, está consultando distintos médicos para el mejor diagnóstico. Si lleva un tiempo largo, tenemos que buscar cómo reemplazarlo también. Si eso pasa, ya es el 80% del equipo del año pasado el que tenemos que reemplazar”, comentó, junto con insistir en la necesidad de incorporar jugadores, más allá de la derrota en la Supercopa Chilena.

“No me dejó preocupado, no fuimos superados futbolísticamente. Lo que sí me preocupa es que va a pasar el tiempo y todavía no hemos completado el plantel. Es mejor tener a todos los jugadores desde la pretemporada y este año, a diferencia del anterior, no fue así. Hay que tener paciencia, trabajar mucho y esperar que lleguen los jugadores”, puntualizó, sobre todo al momento de evaluar el resto de los planteles del Campeonato Nacional 2023.

“Va a ser un torneo más competitivo que el anterior. Ojalá empecemos a competir con todo el plantel a disposición lo antes posible, los grandes se han armado bien y hay muchos equipos que vienen jugando bien, como Magallanes”, dijo el DT de Colo Colo, ya pensando en el duelo del domingo ante Deportes Copiapó.

“Es un equipo que se fortaleció bien, agregó jugadores de experiencia, va a ser un rival durísimo. Además será en una cancha en la que no estamos acostumbrados a jugar. Trataremos de que Benegas, Palacios, Castillo, González y Wiemberg vayan agarrando el funcionamiento que queremos lo antes posible. Tengo confianza en que podamos hacer un buen partido. Le pido paciencia a los hinchas”, puntualizó, apuntando con mesura a lo que puede ser el rendimiento en Copa Libertadores.

“Dependerá de cómo lleguemos a abril, para formar un equipo competitivo hay que tener un equipo constituido de hace tiempo. Hemos perdido muchas jugadores y todavía estamos pensando en reemplazantes, ojalá para abril ya tengamos un equipo que juegue bien”, concluyó en el estadio Monumental.