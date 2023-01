Este miércoles, en Londres, se desarrollará la reunión anual de la IFAB (International Football Association Board), el ente encargado de analizar las posibles modificaciones en torno al reglamento.

Uno de los puntos que generará controversia entre los puntos a debatir es el encontrar propuestas para solucionar la pérdida de tiempo neto de juego. FIFA durante el Mundial de Qatar 2022 intentó abordar aquel problema extendiendo los descuentos de cada tiempo, lo que generó debate.

Considerando lo anterior, la IFAB aprovechará la situación para consultar a las partes involucradas en torno a qué soluciones pueden darse. Según información del diario británico The Times, además de lo desarrollado en la Copa del Mundo, se plantea como una opción cronometrar el tiempo: es decir, como se hace en el básquetbol, el reloj se detendría cada vez que el balón saliera del campo de juego.

“No digo que se deba parar el reloj cada vez que el balón sale fuera, pero sí para aquellas incidencias que más demoras provocan: celebraciones de gol, sustituciones, penaltis, lesiones y el VAR”, explicó al respecto David Dein, exvicepresidente del Arsenal, en diálogo con The Times.

En el caso de que la propuesta del reloj cronometrado prospere, recién en marzo la Junta General de Accionistas de la IFAB tendría que autorizar una prueba y al menos pasarían dos años como mínimo para que, si la evaluación sea positiva, sea implementado. El primer paso se puede dar este miércoles en Londres.

