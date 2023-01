Guillermo Soto surge como alternativa en Colo Colo ante la demora por Matías Catalán

En Colo Colo tienen como objetivo en el mercado de fichajes el encontrar un lateral para suplir a Óscar Opazo de cara a la temporada 2023 y la opción que ha surgido en los últimos días es la de Guillermo Soto.

Según información de ADN Deportes, el recientemente renovado jugador de Huracán interesa en el “Cacique”, lo que fue reconocido en la directiva de Blanco y Negro. “Es una de las alternativas que tenemos”, apuntó el mandamás del club, Alfredo Stöhwing.

El nombre de Guillermo Soto suma bonos en Colo Colo debido a los problemas para concretar el arribo de Matías Catalán. “Las negociaciones están vigentes, pero nos hemos abierto a otras posibilidades dada la demora que está teniendo, puede demorar un poco más. Ha sido complejo definir bien su situación, está entusiasmado en venirse, tenemos todo acordado con él, pero la negociación entre Pachuca y Talleres se ha demorado“, reconoció el presidente de Blanco y Negro.

Por lo mismo, Alfredo Stöhwing afrontó las críticas de Gustavo Quinteros en torno al armado del plantel. “El potenciamiento real lo vamos a ver cuando estén todos los jugadores y todavía falta que lleguen tres jugadores, no escuché lo de Gustavo”, explicó, junto con no plantearse de manera tan explícita en torno a las opciones de sumar al delantero Miguel Merentiel.

“Es una opción cercana que tenemos para el “9”. Me he acostumbrado a no ser optimista ni pesimista. Creo que va a llegar un buen 9″, concluyó en el estadio Sausalito durante la previa de la Supercopa Chilena.