Amplían número de partidos para el desarrollo de los campeonatos del Fútbol Formativo 2023

El Consejo de Presidentes de la ANFP informó de las bases que conformarán el desarrollo del Fútbol Formativo 2023, lo que implicó atender asesorías brindadas por una comisión técnica.

En el marco del Plan Gen Chile, se modificó la estructura y formato de las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 16 Femenina, Sub 17, Juvenil femenina y Proyección a nivel nacional y regional.

La principal diferencia que tendrá el Fútbol Formativo 2023 es que aumentará la cantidad de partidos en el calendario y, en el caso de las cuatro categorías mayores, la disputa de la “Copa Futuro”, que hará competir a clubes nacionales y regionales.

“Se hizo un esfuerzo en hacer un crecimiento en la cantidad y calidad de los partidos. Vamos a tener un año extraordinario en un crecimiento importante, que nos acerca a los países más importantes de Sudamérica”, argumentó el Director de Desarrollo Técnico de la ANFP, Jorge Guerrero.

El desglose del Fútbol Formativo 2023