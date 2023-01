Mbappé y Real Madrid se lanzan contra el presidente del fútbol francés por “faltarle el respeto” a Zidane

Estalló la polémica en Francia. Kylian Mbappé y el Real Madrid se pronunciaron públicamente tras los dichos de Noël Le Graet, presidente de la Federación francesa, quien lanzó desafortunadas declaraciones en contra de Zinedine Zidane.

En diálogo con RMC Sport, el mandamás del fútbol francés aseguró que “Zizou” nunca fue una opción real para que dirigiera a la selección de Francia después del Mundial de Qatar. Además, dejó claro que le negaría una llamada al exfutbolista.

“Zidane siempre estuvo por debajo del radar, no hay que contar cuentos. Él tiene muchos seguidores y algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie puede”, señaló Le Graet, para luego mostrarse desinteresado por el futuro del ex Real Madrid.

“¿Zidane a Brasil? No me importa, que se vaya donde quiera”, agregó el timonel de la Federación francesa. Por último, remarcó: “Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Hagan un programa especial para que encuentre un club o una selección”.

Kylian Mbappé y el Real Madrid responden

Después de la entrevista, muchos consideraron que Noël Le Graet ninguneó y le faltó el respeto al histórico jugador francés. Y uno que salió en su defensa fue Mbappé, quien este domingo reaccionó en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Zidane es Francia, no se le puede faltar al respeto a la leyenda…”.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

En tanto, este lunes el Real Madrid publicó un comunicado oficial con duras críticas hacia Le Graet. “Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata”, indicó el cuadro español.

“Las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol son impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas”, añadió el elenco madrileño, en medio de una polémica que seguirá generando reacciones en el mundo del fútbol.