Roberto Gutiérrez se abre al retiro del fútbol profesional: “Juego un año más y ya estoy”

En la cobertura del Ironman 70.3 de Pucón, en ADN Deportes encontramos a otro ilustre futbolista compartiendo en la ciudad lacustre: Roberto Gutiérrez.

“Vengo acompañando a los hijos de unos amigos en el torneo acá en Pucón, aprovechando unos días de vacaciones”, aseguró el “Pájaro”, que ya dejó atrás su salida de Cobreloa y proyecta un inminente fin de su carrera deportiva a los 39 años.

“Estamos tranquilos, esperando ver si sale alguna opción interesante en lo futbolístico y familiar. En base a eso, tomar la decisión de seguir en el fútbol profesional o a lo mejor dar un paso al costado, trasladar a la familia ha sido complicado en los últimos años. Vamos a esperar”, aseguró Roberto Gutiérrez, consciente de sus proyectos a corto plazo profesional.

“Juego un año más y ya estoy, es mi realidad y lo que he conversado con mi familia: jugar un año más y dar un paso al costado en la carrera (…) Me iría súper tranquilo, conforme, agradecido con todo lo que me dio esta profesión. Con el tiempo ha habido una sequía de delanteros, pero en su momento me tocó competir con gigantes como Suazo, Alexis, Paredes, intenté hacer lo mejor posible”, remarcó el “Pájaro”.

Roberto Gutiérrez y su paso por Cobreloa

El delantero nacional destacó su temporada en Calama pese a no haber conseguido el anhelado ascenso a la máxima categoría del balompié nacional.

“En la parte futbolística fue un tremendo año en lo personal y grupal, jugar la mayor parte de los partidos en altura y a mi edad sin problema es bastante bueno, aunque terminé con una fractura cervical que no me permitió estar en la parte final del torneo. Nos quedamos tranquilos de haber hecho las cosas bien y devolverle a la hinchada la identidad con el club, esperemos que Cobreloa pueda estar muy pronto en Primera División”, explicó el ex UC y Colo Colo, que lamentó el formato del torneo en la Primera B.

“Toda la gente que es amante del fútbol chileno necesita y quiere que Cobreloa esté en Primera División. Fue injusto, pero el fútbol es así, hicimos más de 70 puntos. Podría subir el primero y el segundo, pero está diseñado de otra forma, no lo logramos ahí y eso nos deja bastante tristes“, concluyó en la conversación con ADN Deportes en Pucón.