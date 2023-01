Jürgen Klopp se abre a la opción dirigir a Alemania tras el irregular presente con Liverpool: “No está totalmente descartado”

El entrenador Liverpool, Jürgen Klopp, se refirió a la posibilidad de convertirse en un futuro en el seleccionador de Alemania tras un nuevo fracaso mundialista en Qatar 2022, donde el cuadro teutón se despidió del certamen en la fase grupal.

El DT alemán mantiene vínculo hasta 2026 con los “Reds” y atraviesa por un irregular rendimiento en la Premier League en el sexto lugar de tabla y alejado de los líderes, por lo que su nombre ha sido vinculado como el flamante sucesor de Hansi Flick en la “Mannschaft”.

“No está totalmente descartado que me convierta en seleccionador nacional en algún momento. Pero todo tiene que encajar. Y hasta ahora no ha sido así”, declaró el técnico de 55 años en diálogo con Sport Bild.

“Es una situación curiosa, bastante agradable por un lado y bastante difícil por otro. No quiero dar la impresión de que es el último trabajo que quiero hacer. También hay cosas peores que ser llamado posible seleccionador nacional”, agregó.

En esa línea, Jürgen Klopp dejó en claro que, antes de un posible arribo a Alemania, “tengo una responsabilidad en Liverpool y no puedo decir simplemente ‘me voy de aquí ya’ porque me apetezca. Todavía tengo contrato aquí. Cuando finalice el contrato en el Liverpool, entonces definitivamente no haré nada durante un año. Después, ya veremos”, sentenció.