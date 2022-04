Jürgen Klopp renovó su contrato como DT del Liverpool hasta 2026

Liverpool zanjó durante este jueves una de sus grandes dudas en cuanto al futuro deportivo del club e informó la renovación de contrato de su entrenador, el alemán Jürgen Klopp.

El vínculo del teutón vencía en 2024, por lo que ya el próximo año podía negociar con otros clubes. Sin embargo, logró un rápido acuerdo con los directivos para extender su permanencia en el equipo, al cual llegó en 2015, y firmó su extensión hasta 2026.

Si logra cumplir su nuevo contrato, Jürgen Klopp permanecerá por 11 años en la banca de uno de los clubes más populares de Inglaterra y con el cual ha ganado la Premier League, la Champions League, la Copa de la Liga Inglesa y el Mundial de Clubes.

La palabra de Jürgen Klopp tras renovar con Liverpool

En diálogo con el sitio oficial del club, el alemán expresó sus motivos para continuar en el equipo. “Tuve que hacerme la pregunta, ¿es correcto para Liverpool que me quede más tiempo? Y con mis colaboradores (Pep Lijnders y Pete Krawietz) llegamos a la conclusión que si. Estoy enamorado de este lugar y me siento bien“, sostuvo, aún motivado para continuar liderando el plantel.

“Hay mucho que amar de este lugar. Lo sabía antes de venir aquí, lo conocí aún mejor después de llegar y ahora lo sé más que nunca. Todavía hay una frescura en nosotros como club y esto me da energía. Durante todo el tiempo que he estado aquí, nuestros propietarios han estado increíblemente comprometidos y enérgicos con este club y está claro que en este momento esto se aplica a nuestro futuro tanto como lo he sabido”, complementó.

Ahora, el DT se concentrará en la recta final de la temporada, donde tiene a su club con un pie en la final de la Champions League, pelea palmo a palmo con el Manchester City el trofeo de la Premier League y clasificó a la definición por el título de la FA Cup.