Joven delantero chileno-ecuatoriano firma en la UC y piensa en La Roja: “Puedo jugar por Ecuador, pero yo quiero jugar por Chile”

Universidad Católica cierra el 2022 abrochando a una de las grandes figuras de su cantera. Se trata de Juan Francisco Rossel, de 17 años, quien firmó su primer contrato profesional con el cuadro “Cruzado”.

“Esto para mí era un sueño. Gracias al club por la oportunidad, estoy muy feliz de firmar mi primer contrato profesional. Ojalá sea el principio de muchas cosas lindas que me pasen en el fútbol”, comentó el joven delantero en diálogo con la UC.

El ariete, quien llegó a la “Franja” cuando tenía 4 años, ya se mentaliza para el 2023 y espera hacer su debut en el profesionalismo. “Con el equipo proyección ojalá hacer un buen primer semestre, para así poder estar con el plantel profesional en el segundo y después poder debutar”, señaló.

El atacante tiene nacionalidad chilena y ecuatoriana, sin embargo, reconoce que solo piensa en defender a La Roja. “Puedo jugar por la Selección de Ecuador, porque mi mamá es ecuatoriana, pero yo quiero jugar por Chile”, afirmó.

“Me llamaron a cinco microciclos con La Roja Sub 20 este año, me tocó viajar a Tocopilla y Perú. Es otro ritmo, es más profesional que el nivel que estoy a mi edad. Me costó, pero cada microciclo lo pude hacer mejor”, complementó Juan Francisco Rossel, el prometedor delantero que la UC ya blindó.