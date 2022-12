Chita Cruz y sus recuerdos de Pelé: “Nació para ser bueno y fue bueno toda la vida”

Quien fue uno de los jugadores chilenos más cercanos a Pelé fue Humberto Chita Cruz, histórico defensa del balompié nacional, quien enfrentó a “O Rei” en innumerables ocasiones durante los hexagonales de verano y los diversos choques jugando por La Roja.

“Es una de las enfermedades más duras y que le tocó a un gran amigo del fútbol, el mejor del mundo. Era muy difícil marcarlo, era extraordinario y un gran amigo. Las veces que me tocaba enfrentarlo me decía “otra vez, Chita”, le tenían miedo a marcarlo y yo lo hacía porque era lo que me pedían. Haciéndolo con buenas armas, jugamos como 10 años en contra y fue el mejor del mundo”, comentó en diálogo con Los Tenores de la Tarde, remarcando el poderío de su juego.

“Me hablan de Maradona y Messi, pero con las cualidades que tenía Pelé, cuando se jugaba con defensas que pegaban, él no tenía miedo a nada y entraba como una bala entre los defensas, hacía los goles igual“, explicó Humberto Chita Cruz, que intentó resumir lo complejo que era marcarlo.

“Si sabías a qué lado iba a enganchar, frenaba o te hacía una finta. No sabías qué iba a hacer al final. Lo único que quería era que nunca estuviera frente conmigo, de espaldas lo marcaba bien porque lo anticipaba, pero cuando venía lanzado no sabías a qué lado podía ir. Nació para ser bueno y fue bueno toda la vida“, argumentó quien fue parte del plantel de Chile que fue tercero del mundo en 1962.

Las anécdotas de Chita Cruz con Pelé

El hito que quedó más en la memoria de los enfrentamientos de ambos fue cuando en 1970 terminó bajándole los pantalones tratando de marcarlo. “Paró de pecho la pelota, anticipó a Elías Figueroa y lo agarré de los hombros, la camisa, me arrastró hasta la mitad de la cancha y terminé hasta con los pantalones de él en la mano. El árbitro quería echarme, pero Pelé le dijo que nunca me pegó una patada. Si había que pararlo, era con buenas armas”, recordó el exdefensa de Colo Colo, que también resaltó el carácter de “O Rei”.

“Era bravo, bravo. Una vez invitó a Hugo Lepe a pelear, se sacó la camisa y tenía puro “entrecot” en el pecho, pura musculatura. Se lo comió vivo. Entraba como los tanques de guerra a la cancha, con el cañón y las balas disparando para todos lados. Es una lástima, pero por otro lado está bien, estaba sufriendo mucho y el cáncer era terrible“, concluyó en el diálogo con Los Tenores de la Tarde.