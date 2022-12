Confirman que Estados Unidos jugará la Copa América 2024: “Es algo grandioso para nosotros”

Tyler Adams, capitán de la selección de Estados Unidos, no se guardó nada y adelantó que su país jugará la próxima Copa América 2024, certamen que aún no tiene sede oficial.

“Además del Mundial 2026, jugaremos grandes torneos como la Liga de Naciones y tendremos la oportunidad de jugar la Copa América, que es algo grandioso para nosotros”, reveló el volante estadounidense en una entrevista con NBC Sports.

El futbolista del Leeds United aseguró que disputar la Copa América le hará bien a su selección para llegar más unidos al próximo Mundial. “Creo que es muy importante que ahora aprovechemos estos torneos y estos juegos que están por delante para generar la química que necesitamos”, señaló.

La última vez que Estados Unidos jugó la Copa América fue en la Centenario 2016, torneo en donde fue anfitrión y en el cual Chile salió campeón. El equipo que en ese tiempo dirigía Jürgen Klinsmann llegó hasta las semifinales y quedó eliminado ante Argentina.

Ocho años después, el seleccionado estadounidense volverá a disputar el certamen, incluso, podría ser el organizador. La Copa América 2024 todavía no tiene una sede oficial, pero Conmebol considera la opción de Norteamérica y no se descarta que Canadá y México también participen en el torneo.

🚨 TYLER ADAMS: "WE'RE GOING TO HAVE THE OPPORTUNITY TO PLAY IN COPA AMERICA" 🚨

(via @NBCSportsSoccer) pic.twitter.com/0QxwkgeqbA

— USMNT Only (@usmntonly) December 28, 2022