Guillermo Burdisso es presentado en la UC: “Me sorprendió para bien la calidad futbolística del equipo”

Luego que el fin de semana pasado fue oficializado su arribo a la UC, Guillermo Burdisso fue presentado este lunes ante los medios de comunicación como nueva incorporación del elenco precordillerano.

De todas formas, ya llevaba trabajando en San Carlos de Apoquindo. “Estoy feliz de haber llegado a esta institución, la he visto siempre con muy buenos ojos, estoy disfrutando. Me han recibido muy bien en estos días”, planteó el trasandino, que apuntó a sus motivaciones para sumarse a los cruzados.

“Tuve compañeros que han pasado por aquí, uno conoce ya de tanto tiempo en el fútbol. Ariel Holan influyó, tuve un paso importante en Independiente con él, eso a uno lo motiva a jugar de la mejor forma y pelear cosas”, explicó Guillermo Burdisso, que destacó el nivel de los jugadores de la UC.

“Me encontré con un gran plantel, me sorprendió para bien la calidad futbolística y humana que tienen. Después de varios días entrenando, me siento uno más. Hay material para ilusionarse, hacer las cosas bien y estamos haciendo una buena pretemporada para encarar la temporada que viene de la mejor forma”, aseguró el defensa que se suma a Eugenio Mena, Byron Nieto, Franco Di Santo y Alexander Aravena como refuerzo del equipo dirigido por Ariel Holan.

“Es un fútbol competitivo, los clubes que participan internacionalmente siempre hacen una buena copa. Quiero tratar de conseguir lo máximo posible en el ámbito local e internacional. Algo que me motivó a venir acá es el tetracampeonato del equipo, eso no lo hace cualquiera, y quiero que Católica vuelva a salir campeón“, advirtió.

Guillermo Burdisso y el título de Argentina

El zaguero de 34 años tuvo un paso por la Albiceleste durante el período de Diego Maradona a cargo del seleccionado trasandino, por lo que no pudo evitar el comentario respecto al título obtenido por su país en Qatar 2022.

“Sufrí más de lo que pensaba, creí que iba a ser más tranquilo. Ni me emocioné ni grité tras el último penal, simplemente disfruté y pensé en todos esos chicos que se sacrificaron todos estos años. Me puse muy contento“, planteó, junto con destacar aquellos futbolistas del plantel “Albiceleste” con los cuales ha compartido en su carrera.

“Jugué con Di María en Rosario Central, era imparable. Con Paredes en Boca, se notó a los tres partidos que era distinto. También estuve con el Papu Gómez en la sub 20. Son tres chicos que crecieron mucho, pero que no perdieron la humildad, me sigo comunicando con ellos”, sostuvo quien llegó desde Deportivo Cali, quien enfocó sus metas en la UC.

“Espero ayudar desde mi experiencia, acoplarme a la idea del técnico y a la institución. Aportar dentro de la cancha y también aconsejar a los más chicos, transmitirles mi tranquilidad en partidos complicados. Vengo de jugar varios partidos en Colombia, una liga muy física, quiero adaptarme acá y hacerlo de la mejor forma“, concluyó en conferencia de prensa.