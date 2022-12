Maximiliano Falcón apunta a su renovación en Colo Colo: “Creo que vamos por buen camino”

Uno de los jugadores de Colo Colo que no estuvo en el inicio de la pretemporada alba, con el desarrollo de los chequeos médicos, fue el central Maximiliano Falcón, que este martes regresó a Chile desde sus vacaciones en Uruguay.

“Cansado por levantarme temprano para viajar y tener al niño y la perra en el viaje desgasta un poco, pero ya estamos descansados de la cabeza, tantos partidos abruman un poco, pero ahora estamos con muchas ganas y ya enfocado en la pretemporada“, aseguró el “Peluca” en conversación con ADN Deportes.

Durante la charla, Maximiliano Falcón planteó su optimismo en torno a la opción de extender su contrato con Colo Colo. “Estoy contento acá, cuando hay buenas intenciones y disposición de las dos partes no hay mayores inconvenientes. Solo hay que ajustar algunos detalles, creo que vamos por buen camino”, expresó, junto con reconocer en parte el interés que habría mostrado Nacional de Uruguay por su pase.

“Lo que sé es lo mismo que ustedes, mi representante no me quiso hablar del tema. En Uruguay me dediqué a limpiar la cabeza. Leí en muchos lados de una oferta, creo que esta vez fue real, pero estoy contento en Chile y lo mejor que sea para mí y el club, bienvenido sea“, concluyó el central de 25 años de cara a 2023.