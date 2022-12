Jorge Acuña tras asumir como nuevo DT de Santiago City: “Para mí, acá parte mi carrera como técnico profesional”

Jorge “Kike” Acuña dio un nuevo paso en su carrera durante estos días, ya que fue oficializado como el nuevo entrenador de Santiago City, elenco que milita en la Tercera A del fútbol chileno.

Acuña estará a cargo del vigente campeón de la Tercera B, lo que será su segundo desafío en la banca, ya que antes dirigió de manera interina a Unión San Felipe.

“Siento que es mi primera incursión como DT porque es distinto que te lleven desde el fútbol joven a dirigir como interino, a que crean en tu trabajo desde el principio. Es un desafío que estaba esperando, pero lo veía lejano porque hay mucha competencia. Afortunadamente se me dio la posibilidad de trabajar en un equipo de primer nivel y el objetivo es subir a Segunda División. Estoy motivado y entusiasmado porque sé lo que somos capaces de entregar”, sostuvo en conversación con AS Chile.

En esa línea, añadió que “estaba tranquilo y feliz con mis otros trabajos, pero en el llamado me di cuenta cuánto extrañaba el fútbol y lo contento que me puso. Mi esposa dijo que me cambió la cara con la posibilidad de volver a una cancha de fútbol“.

Respecto a dirigir en Tercera, sostuvo que “como futbolista también pasé por la Tercera División y entrené en el Municipal de Las Condes, donde haremos de local. Mi paso por Tercera forjó el carácter que me ayudó a llegar al extranjero y a la Selección. Para mí, voy al mejor club del mundo. Lo tomo de esa forma porque así me va a ir bien. Me voy a entregar por completo”.

“La Tercera A está muy bien comandaba por el presidente de la ANFA, Justo Álvarez, y el presidente de Tercera, Antonio Medina. Han hecho las cosas muy bien. Es una división muy competitiva, con buenos jugadores y no tiene muchas diferencias con Primera y el Ascenso. Se ha trabajado muy bien gracias a esas dos personas”, agregó el entrenador.

Finalmente, Acuña cerró diciendo que “sueño con todo. Para mí, acá parte mi carrera como técnico profesional. Quiero que mi carrera como DT sea más exitosa que mi carrera como futbolista, que fue buena. Quiero ser reconocido, dirigir al club de mis amores, llegar al extranjero y por qué no, llegar a la Roja. No tengo techo, sé que con trabajo voy a llegar a la cima”.