“Es como si hubiesen bombardeado la zona”: Moisés Villarroel lamenta incendio en Viña del Mar y agradece ayuda en el sector

Durante la jornada de este viernes, Los Tenores de ADN dialogaron con el exfutbolista Moisés Villarroel, quien desde Viña del Mar entregó crudos detalles de lo que se vive en la ciudad tras el violento incendio de anoche, suceso que dejó más de 200 casas quemadas y cientos de familias damnificadas.

“Fue terrible lo de anoche, se consumió gran parte del lugar, es como si hubiesen bombardeado la zona de Forestal”, señaló de entrada el histórico volante de Santiago Wanderers.

“Me doy cuenta de que la gente lo único que quiere es limpiar su terreno y levantarse lo más rápido posible. Muchos están optimistas en que ya fue esto, lamentablemente les tocó a algunos, pero personas que no son de la zona vienen a ayudar voluntariamente”, indicó el otrora jugador, quien llegó hasta los lugares afectados para repartir agua a quienes lo necesitaban.

“El viñamarino y el porteño son de mucha lucha”

El mundialista con Chile en Francia 1998 también explicó que “el viñamarino y el porteño son de mucha lucha y estamos presos a esta naturaleza que nos golpea día a día en la zona, porque vivimos en sectores donde es muy difícil poder controlar incendios, con el viento entre cerros se forman como huracanes y eso es imposible controlar”.

El ex seleccionado chileno comentó que el fuego no llegó hasta su casa, pero reconoció que “fue una noche muy agotadora emocionalmente, teníamos que estar pendientes de que no se prendiera un foco de incendio en el sector donde estábamos. El viento cambiaba, explotaban los galones de gas y había llamas por cualquier lado, fue terrible”.

Finalmente, Moisés Vilarroel se refirió al jugador Jorge Romo, quien perdió su hogar en Viña del Mar debido al incendio. “Me enteré de que se le quemó su casa, Jorge vive en el sector de la Puerto Montt acá en Forestal. Lamentablemente, todo su esfuerzo y sacrificio hoy se ven reducidos en cenizas, pero lo más importante es que él y su familia están bien, lo material fue lo que perdió”, complementó.