Juan Pablo Gómez ubica su presente en la U por sobre lo que vivió en la UC: “Este es el desafío más importante de mi carrera”

Este martes, Juan Pablo Gómez se pronunció en conferencia de prensa y expresó sus sensaciones por defender la camiseta de U. de Chile el 2023. Además, explicó lo que significa para su carrera el llegar al cuadro azul.

“Es un orgullo muy grande estar acá. Nunca sentí dudas al venir. Estoy muy ilusionado de que tengamos un buen año. Es un orgullo representar un club tan grande e importante”, señaló el jugador proveniente de Curicó Unido.

El zaguero nacional aseguró que este reto que tendrá en la U es más relevante de lo que vivió en Universidad Católica, club que defendió en 2010 y 2014. “Este es el desafío más lindo y más importante de mi carrera, por lo grande que es el club y por la repercusión que tiene. Me estoy enfrentando a un momento clave en el que estoy disfrutando de todo”, aseguró.

Juan Pablo Gómez y su posible titularidad

Por último, Gómez anticipó la lucha que tendrá con Yonathan Andía por ser el lateral derecho de U. de Chile. “Vengo a aportar mi juego al servicio del equipo. Estamos en una etapa inicial y día a día vamos mejorando mucho. ¿Si voy a ser titular? No lo sé, al igual que Andía, me toca entregar el máximo al beneficio del equipo. Vamos a tener una disputa sana, me parece un muchacho excelente, buen jugador”, completó.