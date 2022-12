Federico Mateos avisa en su llegada a la U: “No vine para cambiar mucho las cosas, vine para aportar lo que yo tengo”

Este martes, U. de Chile presentó oficialmente ante la prensa a Federico Mateos como nuevo refuerzo para el 2023. El argentino habló en conferencia y explicó sus razones para salir de Chillán y firmar en la U.

“Lo de Ñublense fue importante para mí, pero apenas me llegó la oportunidad de venir a un equipo tan grande, no lo dudé. Uno siempre quiere vivir desafíos, sabiendo cómo viene el club”, señaló el volante argentino.

En cuanto a su rol como nueva incorporación azul, el mediocampista aseguró que “no vine para cambiar mucho las cosas, vine para aportar lo que yo tengo, adaptarme al técnico y al equipo”.

“Es un club de una trayectoria enorme, uno como jugador tiene metas de jugar en equipos así. Hay que adaptarse a lo que quiere el técnico, si hacemos buena pretemporada nos va a ir bien en el año para dejar a la U donde se merece”, complementó el jugador de 29 años.

Por último, Federico Mateos comentó sobre su posición en la cancha. “Con el tiempo me fui acostumbrando a jugar de volante mixto, quizás no tanto de espalda. Como lo he dicho siempre, donde me toque intentaré cumplir”, completó.