Catalina Carrillo apunta contra la U tras sufrir severa lesión: “Siento que el club me dio la espalda”

Durante la última edición de Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda y Hans Hott conversaron con Catalina Carrillo, exjugadora de Universidad de Chile, quien sufrió una grave lesión durante la temporada 2021 junto al cuadro azul.

La futbolista de 24 años lleva un año fuera de las canchas y, en la previa de la definición del Campeonato Femenino 2022 donde la U clasificó a la final, explicó que “no hay en que no recuerde como se generó la lesión. A veces me da mucha pena, pero también alegría por mis compañeras y desearlos el mejor éxito del mundo y que el mejor equipo gane”.

Respecto a su lesión mientras disputaba la Copa Libertadores 2021, comentó que “aguanté lo que más pude. Me lesioné en marzo y tuve que parar en junio por motivos de que ya mi cuerpo no daba más con el dolor. Me dio una neuralgia postraumática del nervio trigémino y estuve todo el año luchando con la lesión hasta que caí en una depresión severa”.

En esa línea, apuntó contra el nulo apoyo del conjunto universitario. “El club siento que me dio la espalda, me desvincularon estando lesionada el 20 de diciembre y se me vino el mundo abajo. Era como mi familia y sentía que me dejaban sola. En enero tuve un intento de suicidio lo cual ha sido un caso súper complejo para mí y mis cercanos. Luego estuve hospitalizada mucho tiempo y este año ha sido una recuperación muy lenta, el cual ha sido muy difícil asimilar que estoy lejos del fútbol”, agregó.

Catalina Carrillo y el impacto del fútbol femenino

Por otra parte, la jugadora fue consultada por el avance de la disciplina en Chile y explicó que “creo la copa América que realizó en Chile fue un salto muy importante y la clasificación al Mundial se dio a conocer y se popularizó mucho ir a vernos. Ahora que se utilizan diversos estadios ha permitido que el hincha pueda ir a ver a las chicas y siga el fútbol femenino como corresponde”.

“Un gran ejemplo es Fernández Vial. Hay equipos que están haciendo las cosas bien. Se hace el intento de remunerar a las jugadoras y eso se ve reflejado en los resultados. Es importante que los clubes se sumen a hacer este tipo de cosas y aseguren a sus jugadoras. La ley de profesionalización viene a respaldarnos, a pesar de que es a largo plazo”, complementó.

Finalmente, se refirió al recambio de en La Roja Femenina. “A comparación de los hombres, Chile tiene un muy buen recambio en el fútbol femenino. Es bueno que los clubes le estén dando la oportunidad a juveniles de jugar con las adultas. Se vienen cosas muy buenas y jugadoras extraordinarias. Con lo mínimo hemos logrado muchas cosas y con más podemos hacerlo mucho mejor”, cerró.