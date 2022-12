Todo parecía indicar que Cristiano Ronaldo jugaría la próxima temporada en el fútbol de Arabia Saudita. Sin embargo, el astro portugués se encargó de desmentir los rumores y negó un supuesto acuerdo con el Al-Nassr.

Tras la contundente victoria de Portugal sobre Suiza en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, el ex Manchester United alzó la voz. “No, no es cierto”, aseguró tras cuestionado en la zona mixta en el estadio Lusail sobre su fichaje.

Cabe recordar que hace unos días trascendió que “CR7” jugaría en el elenco árabe a partir del 1 de enero. Todo a cambio de una millonaria oferta de casi 200 millones de dólares por las próximas dos temporadas y media.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo se dio el tiempo para mandarle un mensaje de ánimo a Pelé, quien se encuentra hospitalizado en Brasil. “Mejoría para Pelé. Nuestro rey tiene que mejorar, es lo que queremos”, cerró.

De esta forma, el futuro del jugador de 37 años aún es incierto tras su partida de los “Diablos Rojos”, aunque su presente con Portugal en la Copa del Mundo indica todo lo contrario tras conseguir su pase a los cuartos de final donde deberá enfrentar a Marruecos el próximo sábado 10 de diciembre.