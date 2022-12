Nicolás Maturana destrozó a la dirigencia de Cobreloa por algunas salidas del club

Nicolás Maturana disparó contra la dirigencia de Cobreloa por medio de sus redes sociales, varios días después de que los loínos cayeran por 5-0 ante Deportes Copiapó y no lograran firmar su ascenso a la Primera División del fútbol chileno.

El volante se enteró de un hecho que no le gustó y a través de Instagram evidenció su molestia.

“Encuentro lo más penca del mundo decirle a una persona que no sigue en su trabajo por un mensaje de WhatsApp”, escribió el mediocampista ofensivo al enterarse de la salida de algunos compañeros del club.

Pero sus palabras no llegaron hasta ahí y lanzó: “Qué vergüenza, loco. Por último un llamado y decirle que no sigue, pero no con un mensaje”.

Consignar que Cobreloa volverá a intentar subir a Primera en próximo año, ya que en 2023 competirá nuevamente en la Primera B.