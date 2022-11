Fichaje inesperado: en España anuncian que Cristiano Ronaldo llegó a un acuerdo para jugar en el fútbol árabe

De manera imprevista, Cristiano Ronaldo finalizará el 2022 en un escenario bastante movido, ya que en plena participación por el Mundial de Qatar, el delantero se quedó sin club tras cortar su vínculo contractual con Manchester United.

El pasado 22 de noviembre, el cuadro inglés oficializó la salida del astro portugués “con efecto inmediato” y, a partir de esa fecha, el experimentado atacante pasó a ser jugador libre.

De ahí en más, se rumoreó que gigantes europeos irían por su fichaje, con el PSG entre los principales candidatos, sin embargo, “CR7” daría un giro total en su carrera y podría arribar al fútbol árabe.

Según información del diario español Marca, Cristiano Ronaldo ya tendría un acuerdo para firmar en el Al-Nassr, club de la Primera División de Arabia Saudita. La oferta contempla un contrato por dos temporadas y media con 200 millones de euros por año, incluyendo el sueldo y acuerdos publicitarios.

En el elenco saudí lo espera el entrenador francés Rudi García y en el plantel hay varias figuras que pasaron por el fútbol europeo, como el camerunés Vincent Aboubakar (ex Porto), el colombiano David Ospina (ex Napoli), el brasileño Luiz Gustavo (ex Bayern Múnich) y también destaca el argentino Gonzalo “Pity” Martínez (ex River Plate).